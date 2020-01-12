Güven Arıklı: Denktaş’ı minnete anıyoruz

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TBDD) Başkanı Güven Arıklı, Kıbrıs Türk Halkı’nın yetiştirdiği büyük devlet adamı, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla andıklarını söyledi.

Denktaş’ı anma mesajı yayınlayan Arıklı, Denktaş’ın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ön saflarda mücadele verdiğini, halkını bağımsız bir devlet kurulması konusunda yüreklendirdiğini vurguladı.

Arıklı, “Denktaş, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgürlüğü yolundu büyük mücadeleler vermiş, davaya inanmış ve halkı yüreklendirerek kendisi gibi davaya inanmış isimlerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir” dedi.

12/01/2020 18:10