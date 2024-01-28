Güven Arıklı, FLTV Devlet Televizyona konuştu

Prof.Dr. Güven Arıklı Özbekistan’da yayın yapan FLTV Devlet Televizyon Kanalı Mahinur’la Türkçe programında Türk Dünyası ve KKTC’yi konuştu. Arıklı , “Türk dünyasında birlik ve beraberliğin anahtarı dilde birliktir” dedi.

Türk dünyasının birliği açısından ortak bir dile geçilmesinin önemine değinen Arıklı, turizm, eğitim, kültür, sanat ve eğitimin ortak paydalarda buluşması gerektiğine dikkat çekti.

Uzlaşı kültürü açısından da ortak dilin mutlaka kullanılması gerektiğini vurgulayan Arıklı, buna ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

Türk Dünyasının Akdeniz’e açılan pencerelerinden birinin de KKTC olduğunu belirten Arıklı, doğal güzellikleri yanında tarihten gelen kültürel yapısıyla da farklı bir destinasyona sahip olduğunu söyledi.

Türk- Bir Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, KKTC’nin eğitim alanında dünya standartlarını yakaladığını ve hem akademisyen hem de öğrenci kalitesiyle Türk dünyasına yeni ufuklar açtığını ifade etti.

Arıklı, KKTC’nin yakın zamanda Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu ancak beklentilerinin gelecekte tam üyelik olduğunun da altını çizdi.

GüvenArıklı, program çekimi sonrasında gençlerle bir araya geldi ve KKTC hakkında bilgiler paylaştı.

Arıklı, Özbekistan Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı ve simdi Ekonomi Bakanlığı bürokratlarından Anvar Yusuf ile de görüşerek KKTC ve Türk dünyası hakkında görüş alışverişinde bulundu.