Güven Arıklı, FLTV Devlet Televizyona konuştu

ads ads ads ads
28/01/2024

ads
Güven Arıklı, FLTV Devlet Televizyona konuştu

Prof.Dr. Güven Arıklı Özbekistan’da yayın yapan FLTV Devlet Televizyon Kanalı Mahinur’la Türkçe  programında Türk Dünyası ve KKTC’yi konuştu. Arıklı , “Türk dünyasında birlik ve beraberliğin anahtarı dilde birliktir” dedi.

Türk dünyasının birliği açısından ortak bir dile geçilmesinin önemine değinen Arıklı, turizm, eğitim, kültür, sanat ve eğitimin ortak paydalarda buluşması gerektiğine dikkat çekti.

Uzlaşı kültürü açısından da ortak dilin mutlaka kullanılması gerektiğini vurgulayan Arıklı, buna ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını kaydetti.

Türk Dünyasının Akdeniz’e açılan pencerelerinden birinin de KKTC olduğunu belirten Arıklı, doğal güzellikleri yanında tarihten gelen kültürel yapısıyla da farklı bir destinasyona sahip olduğunu söyledi.

Türk- Bir Başkanı Prof.Dr. Güven  Arıklı, KKTC’nin eğitim alanında dünya standartlarını yakaladığını ve hem akademisyen hem de öğrenci kalitesiyle Türk dünyasına yeni ufuklar açtığını ifade etti.

Arıklı, KKTC’nin yakın zamanda Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu ancak beklentilerinin gelecekte tam üyelik olduğunun da altını çizdi.

GüvenArıklı,  program çekimi sonrasında gençlerle bir araya geldi ve KKTC hakkında bilgiler paylaştı.

Arıklı,  Özbekistan Turizm Bakanlığı Eski Müsteşarı ve simdi Ekonomi Bakanlığı  bürokratlarından Anvar Yusuf ile de görüşerek KKTC ve Türk dünyası hakkında görüş alışverişinde bulundu.

28/01/2024 14:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Güven Arıklı, FLTV Devlet Televizyona konuştu
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.