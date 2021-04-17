Güven Bengihan koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan koronavirüse yakalandı.

ads ads ads ads
17/04/2021

ads
ads
Güven Bengihan koronavirüse yakalandı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan koronavirüse yakalandı.

Bengihan’ın dün yapılan PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Çok sayıda temaslısı olan Bengihan, bu hafta içerinde birçok televizyon programına da konuk oldu.

Eylemlere de katıldı

Bengihan, geçen hafta kamuda örgütlü sendikalar tarafından meclis önünde gerçekleştirilen büyük eyleme katılmıştı.

Öte yandan bu hafta içerisindeki eylemlere de katılan Benginhan’ın hem eylemlerden hem de televizyon programlarından bir çok temaslısı bulunuyor.

Sendika başkanları ile de bir araya gelen Bengihan'ın ayrıca  Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile de görüştüğü öğrenildi. 

17/04/2021 14:01
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Güven Bengihan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.