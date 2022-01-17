Güven: Göç Yasasını getireni de geçireni de unutmadık

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Milletvekili adayı Aziz Güven, Göç Yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bağımsızlık Yolu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre; “bu yasanın esas adı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş – Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası olsa da, bilindiği üzere içeriğinden dolayı halk nezdinde Göç Yasası olarak nitelendirilmiş toplumsal muhalefete bu isim ile yer etmiştir” dedi.

Güven, “hepimizin de hatırlayacağı üzere Göç Yasası, 2008 yılında CTP tarafından geçirilen sözde Sosyal Güvenlik Yasası'nın ardından, yine CTP tarafından hazırlanmış ancak sonrasında hükümetten çekilmelerinin ardından UBP tarafından Meclis'te yasalaştırılmıştı” açıklamasını yaptı.

Aziz Güven, Unutulmaması adına tekrar altını çizmekte fayda var ki, CTP ve UBP, TC tarafından ülkemize dayatılan neoliberal politikalar bağlamında halkın aleyhine yönelik birlikte hareket etmiş ve bu yasa bu şekilde geçirilmiştir” diye konuştu.

“Bağımsızlık Yolu olarak, toplumsal muhalefetin birçok bileşeni gibi bu yasayı getireni de, geçireni de unutmadık” diyen Güven, Bağımsızlık Yolu olarak bizler Göç Yasası'na karşıyız açıklamasını yaptı.

Açıklamasının devamında, karşıyız çünkü bu yasa, kamu çalışanlarının işe girişteki başlangıç maaşlarını aşağıya çekerek, kamuda emekçileri arasında “öncekiler”, “sonrakiler” ayrımını yaratmış ve bu alanda sendikalaşmanın, örgütlenmenin önünü tıkayarak sendikaların etkisizleşmesine, gençlerin ise bu ülkede yaşayamaz ve göç edecek duruma gelmesine yol açmıştır ifadelerini kullandı.

Bugün Kamuda Ayni İşi Yapanlar Ayni Ücreti Almıyor

Bugün kamuda aynı işi yapanlar aynı ücreti almıyor diyen Güven, buna Göç Yasası sebep olmuştur ve bugün, kamu emekçilerinin haklarının geriletilmesi, diğer yandan özel sektör emekçilerine de olumsuz olarak yansımıştır dedi. Çünkü artık kamunun, halk nezdindeki o "ayrıcalıklı" durumu ortadan giderek kalkarken, patronlar da bu durumu fırsata çevirip özel sektör emekçilerinin haklarını kamudakine paralel olarak geriletmeye devam etmektedir açıklamasını yaptı.

Güven, tam da bu sebeple, kamuda/özelde çalışan farketmeksizin, biz emekçiler bilmeliyiz ki çıkarlarımız ortaktır ve emek düşmanı bu yasaya yönelik mücadelemizi de ortaklaştırmak zorundayız mesajını verdi.

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17/01/2022 14:27