Güven Sigorta’dan Kemal Saraçoğlu Vakfı'na katkı

Güven Sigorta Kıbrıs, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na kanser sürecindeki çocuk ve gençlerin eğitim giderleri için 50 bin TL’lik bir katkıda bulundu.

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25/08/2022

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Güven Sigorta’dan Kemal Saraçoğlu Vakfı'na katkı

Güven Sigorta Kıbrıs, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na kanser sürecindeki çocuk ve gençlerin eğitim giderleri için 50 bin TL’lik bir katkıda bulundu. 

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç, Güven Sigorta Kıbrıs Yönetim Kurulu Asbaşkanı Börte Barlasoğlu’nu ziyaret ederek, Kemal Saraçoğlu Vakfı çocukları ve gençleri adına plaket takdim etti.

Açıklamada, Vakfın eğitim yardımlarının 2021’de 151 bin TL olarak gerçekleştiği, bu yardımın hayat pahalılığı dikkate alınarak artırılacağı kaydedildi ve Güven Sigortaya teşekkür edildi.

25/08/2022 13:23
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TAGS: kıbrıs, kktc, güven sigorta
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