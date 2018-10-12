Güven Taşçı: 10 yıldır bu sorun bitmiyor

Işıl Reklam ve Işıl Mobilya Sahibi Güven Taşçı, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yağan yağmurun ardından oluşan su birikintileri nedeniyle her yıl mağdur oluyor. Bu yıl sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden isyanını videoya yansıtan Taşçı, 10 yıldır bu sorunu yaşadıklarını ifade etti. Bir çok randevusu ve toplantısı olduğu ve ofisine su birikintileri nedeni ile ulaşamadığjını kaydeden Taşçı, tüm toplantı ve görüşmelerini iptal etmek zorunda kaldığını ifade etti. Taşcı, yetkililere "10 yıldır yaşadığımız bu soruna artık çözüm bulun" diye çağrıda bulundu.