'Güvende Kal' Uygulaması Nasıl Kullanılacak?

Yüzlerce kişinin merakla beklediği ev karantina uygulaması Pazartesi başlıyor.

Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada belirlenen kriterler doğrultusunda ev karantinasına onay verilen kişilerin pazartesi gününden itibaren elektronik bileklik takılarak “Karantina Takip Sistemi”ne dahil olacağını ifade edildi.

Kriterlere uyan kişiler KKTC’ye gelmeden önce “Güvende Kal” isimli mobil uygulamayı cep telefonunlarına indirmeli, kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Uygulama Android ve İos ile uyumlu

Karantina Takip Sistemi ücretli bir uygulama olacak. 750 TL ücreti olan uygulamanın 350 TL'si karantina bitiminde bilekliği iade eden kullanıcıya geri ödenecek

Karantina Öncesi

Karantinaya girmeden önce cep telefonunuza Güvende Kal uygulamasını indirmeniz gerekmektedir.

Uygulamayı indirdikten sonra gerekli adımları takip ederek elektronik bileklik ile eşleşmeye hazır hale getirmeniz gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

İletişim için verilecek numaranın karantina sürecinde ulaşılabilir ve veri iletişimi aktif olmalı

Karantina sürecine başlanabilmesi için kredi kartı ile ödeme yapılmış olmalı

Elektronik bileklik ile eşleştirileceği zaman QR kod adımına gelinmiş olmalı

Karantina Giriş ve Karantina Başlangıcı

Güvende Kal uygulaması Elektronik Bileklik ile eşleşmeye hazır durumdayken görevli personel tarafından yapılacak eşleştirme ve aktivasyon işleminden sonra karantina takip süreci başlayacaktır.

Size verilen sürede karantinayı geçireceğiniz yere gidip konumunuzu işaretlemeniz gerekmektedir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Güvende Kal uygulaması bileklik ile eşleşmeye hazır olmalıdır

Telefonunuzun şarjı dolu olmalıdır

Karantina Süreci

Karantina boyunca işaretlediğiniz konumdan ayrılmamanız gerekmektedir. Konumdan ayrılmanız durumunda karantina kurallarını ihlal edeceğiniz için hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Bilekliği elinizden çıkartmamanız gerekmektedir

Bilekliğe zarar vermemeniz gerekmektedir

Telefonunuzun veri iletişimi sürekli olmalıdır

Güvende Kal uygulamasının çalışmasına izin verilmeli, uygulama sonlandırılmamalıdır

Karantina Sonlandırma

Sağlık bakanlığının belirlediği tarihte yapılacak olan PCR testinden sonra size gelecek bilgilendirme SMS’i ile karantina süreciniz sonlanacaktır.

PCR sonucunuzu Güvende Kal uygulaması üzerinden yüklemeniz gerekmektedir.

Elektronik Bilekliği iade noktalarına götürdüğünüz zaman depozitonuz kredi kartınıza geri iade edilecektir.

EV KARANTİNASI KİMLERE VERİLEBİLİR

Sağlık Bakanlığı ev karantinaları değerlendirme komitesi aşağıda belirtilen kriterlere sahip kişilere ve hastalara ev karantinası uygulanabileceği yönünde görüş verdi

• 70 yaş üstü yaşlılar

• 12 yaş altı çocuklar

• Aterosklerotik kalp hastalığı, kalp yetersizliği

• İmmünsüpresiv tedavi alan hastalar

• Kanser hastaları –son 6 ay içinde kemoterapi ve radyoterapi almış olanlar

• 1 ay içinde minör operasyon geçirmiş olanlar

• 3 ay içinde majör operasyon geçirmiş olanlar

• Fiziksel ve zihinsel engelli olan kişiler

• Nörodejeneratif hastalıkları olan kişiler

• Otizm spekturumu

• Son 3 aydan daha fazla tanı almış Psikiyatrik Vakalar ( rapor ve almış olduğu tedavi uzman psikiyatrist tarafından düzenlenmiş olmalıdır.)

• Kolostomi torbası ve kalıcı idrar sondası ile yaşayanlar

• Diyaliz ihtiyacı olan son dönem böbrek yetersizliği olan kişiler

• Organ ve kök hücre nakilli hastalar

• Gebelik

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10/04/2021 16:42