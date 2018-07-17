Güvener'in tutukluluk süresi uzatıldı…

Mağusa’da evinde yaklaşık 30 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı Görkem Güvener bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da evinde yaklaşık 30 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalanan zanlı Görkem Güvener, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” suçlarıyla ilgili olarak bugün mahkemeye çıkarılan zanlı Güvener’in tutukluluk süresi 6 gün daha uzatılırken, zanlının konu maddeyi temin ettiği kişi ise aranıyor.

Bavulunda bulunmuştu…

Meselenin tahkikat memuru Nurettin Enginer, 13 Temmuz tarihinde alınan bir bilgide zanlı Görkem Güvener’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Güvener’in evinde tespit edildiğini belirten Enginer, evde yapılan aramada zanlıya ait bavul içerisinde yaklaşık 30 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Enginer, zanlı Güvener’in 14 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu maddeleri temin ettiği kişinin adını verdiğini belirten Enginer, konu kişinin arandığını açıkladı. Enginer, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlının 6 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

6 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Görkem Güvener’in tahkikat maksatları bakımından 6 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.