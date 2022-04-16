Güvenir, “Zirvedeki Adam-Özgürlük ve Demokrasi Bekçisi” Adlı Kitabını Tatar’a Takdim Etti

Gazeteci, yazar, dramaturg Osman Güvenir, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hayatını konu alan “Zirvedeki Adam-Özgürlük ve Demokrasi Bekçisi” adlı kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Güvenir, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, yaklaşık bir buçuk yıldan beri kitap üzerinde titizlikle çalıştığını kaydetti ve kitabı Tatar’ın hayatını tarihe mal etmek amacıyla yazdığını söyledi.

Kitabı kaleme alırken Tatar’ın çocukluk yılları, acıları, sevinçleri ve mutlulukla mutsuzluklarının aklından geçtiğini kaydeden Güvenir, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hayat hikâyesi, esasında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf R. Denktaş okulundan mezun bir siyasetçi yapısı ve anlayışına dayanan bir hikâyedir” dedi.

Onun şahsında bir liderlik vasfı olduğu kanaatine vardığını anlatan Güvenir, bu kitabı, yarım kalan bir tarihin tamamlayıcı özellik taşıması açısından değerlendirerek kaleme aldığını söyledi.

Güvenir, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, gerek Dr. Küçük ile gerekse Rauf R. Denktaş’la geçen zamanlarında, çocukluk yıllarından geldiği bugünkü uzun yol ve mücadelenin sonundaki başarı grafiği hayli ilginç; yeni nesillere ve tarihe ışık tutma açısından da önemlidir” diye konuştu.

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16/04/2022 12:38