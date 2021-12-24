Güvenli hindi pişirmek için dikkat etmeniz gerekenler!

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), hindi pişirirken her adımda dikkat edilmesi gerekenleri açıklıyor.

Yılbaşı yemeğiniz için hindi mi hazırlayacaksınız? Hindi ve hindinin suyu, sizi ve ailenizi hasta edebilecek mikroplarla kontamine olabilir. Hindi, Salmonella, Clostridium perfringens, Campylobacter ve başka mikroplar içerebilir. İster bütün bir hindiyi ister göğüs gibi bir parçasını pişiriyor olun, özel dikkat göstermelisiniz. Hindinizi güvenle saklamak, çözdürmek, hazırlamak ve pişirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1. Hindiyi Uygun Şekilde Saklayın

Dondurulmuş çiğ hindi, siz onu çözdürmeye hazır olana kadar dondurucuda saklanmalıdır. Dondurucunuzun 0˚C veya altında olduğundan emin olun. Hindiyi, arabanızın bagajı, bodrum, arka balkon veya kar gibi ısısını kontrol edemeyeceğiniz bir yerde saklamayın. Taze çiğ hindi, pişirmeden önce 1-2 gün buzdolabında saklanabilir.

2. Hindiyi Uygun Şekilde Çözdürün

Hindinizi 24 saat öncesinde dondurucudan alıp buzdolabında çözdürün. Buzdolabında çözülen hindi 1-2 gün buzdolabında bekleyebilir.

Yarım saatte bir suyu değiştirerek soğuk suda çözdürün. Soğuk suda çözülen hindi hemen pişirilmelidir.

Kurallara uygun şekilde mikrodalgada çözdürün. Mikrodalgada çözülen hindi hemen pişirilmelidir.

Hindinizi asla oda sıcaklığında tezgahın üstünde çözdürmeyin.

3. Mikropların Yayılmasını Önlemek İçin Hindiyi Uygun Şekilde Hazırlayın

Hindiyi hazırlamaya başlamadan önce ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Hindi için ayrı bir kesme tahtası kullanın ve kesme tahtasını yıkamadan başka şeyler için kullanmayın.

4. Hindinin İçine Dolduracağınız Malzemelerin İyi Piştiğinden Emin Olun

Hindinin iç malzemelerini ayrı pişirmek en güvenlisidir, iyi piştiğinden emin olabilirsiniz. Ayrı pişirmeyecekseniz içini hindiyi pişirmeden hemen önce doldurun ve doğru ısıda olduğunu kontrol etmek için yemek termometresi kullanın.

5. Hindiyi İyi Pişirin

Hindinizi fırında pişirecekseniz fırının en az 160°C olmasına dikkat edin. Pişme süresi hindinin büyüklüğüne ve içinin dolu olup olmamasına göre değişecektir.

6. Pişmiş Hindiden Artanlara Dikkat Edin

Pişmiş hindiden artanları iki saatten fazla oda sıcaklığında tutmayın, buzdolabına kaldırın. Çabuk soğuması için büyük parçaları küçültün.

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24/12/2021 13:55