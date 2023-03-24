Güvenli internet eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı, Telsim ve Bilgisayar Mühendisleri Odası işbirliğinde yeniden başlıyor

Güvenli internet eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı, KKTC Telsim ve Bilgisayar Mühendisleri Odası işbirliğinde yeniden başlıyor.

Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Telsim işbirliğinde 12 yıla aşkın süredir devam eden güvenli internet eğitimlerine, bu yıl Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın (BMO) da katılımıyla yeniden başlanacak.

KKTC Telsim, dijital teknolojilerin özellikle çocuklar ve gençler arasında güvenli ve pozitif kullanımını desteklemek ve çocukların karşılaşabilecekleri olası her türlü saldırı, kötü niyetli yaklaşımlar ve zararlı içeriklere dikkati çekmek amacıyla güvenli internet eğitimlerini bu yıl BMO ile organize etmek için protokol imzaladı.

Protokole KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ve BMO Genel Sekreteri Esat Gürhan imza koydu.

-Tanpınar

KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Telsim olarak, son 12 yılda Güvenli İnternet’e büyük önem verdiklerini belirterek, çocukların güvenle, internet ortamında bulunabilmelerini sağlayabilmek için seferber olduklarını söyledi.

12 yılda yaklaşık 30 bin öğrenciye Güvenli İnternet eğitimi verebildiklerini ifade eden Tanpınar, bunun yararlarını ve ne kadar yerinde bir karar olduğunu da her geçen sene çok daha fazla hissederek gördüklerini kaydetti.

Tanpınar, Bilgisayar Mühendisleri Odası ile açacakları yeni sayfada artık eğitimlerin daha profesyonel, daha katılımcı, günü ve teknolojiyi yakalayan bir süreçle Güvenli İnternet Eğitim’lerini yapabileceklerini aktardı.

-Gürhan

BMO Yönetim Kurulu adına protokole imza koyan Oda Genel Sekreteri Esat Gürhan da konuşmasında, Telsim gibi güçlü bir firmanın yıllardır sürdürdüğü eğitim programlarına Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak el vermekten gurur duyduklarını söyledi.

Gürhan, “Internet bizim mesleğimiz gereği çok önemli bir noktada ve gençlerimizin bunu güvenli bir şekilde kullanması, fayda sağlaması bizim için çok önemli. Hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ederiz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



24/03/2023 13:00