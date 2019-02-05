Güvenli İnternet Günü nedir? 5 Şubat Güvenli İnternet Günü neden kutlanıyor?

Güvenli İnternet Günü hakkındar birçok detay merak ediliyor. 5 Şubat Güvenli İnternet günü Türkiye’de ve dünyanın birçok noktasında kutlanıyor. Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dâhilinde güvenle kullanmalarını destelemek ve onları internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korumak amacıyla 1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Güvenli İnternet Programı kapsamında 2004 yılında INSAFE (European Safer Internet Network) ağı kurulmuştur. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmesi için kurulan INSAFE bugün Avrupa’daki Güvenli İnternet Merkezlerinin koordinasyonunu sağlayan bir ağdır.

GÜVENLİ İNTERNET GÜNÜ NEDİR?

INSAFE ağı tarafından her yılın Şubat ayında organize edilen Güvenli İnternet Günü (GİG) 2004 yılından bu yana düzenlenmekte olup, bu sene dünyada yaklaşık 130 ülkede kutlanacaktır. Ülkemizde, Güvenli İnternet Günü etkinlikleri ilk olarak 2010 yılında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yılki Güvenli İnternet Günü de tüm dünyada ve Türkiye’de 5 Şubat 2019 tarihinde kutlanacaktır.

GİG TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bu kapsamda, bu sene “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile çıkılan yolda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda düzenlenen “Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri” çeşitli faaliyetlerle 5 Şubat 2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilecektir.Güvenli İnternet Günü hakkındar birçok detay merak ediliyor. 5 Şubat Güvenli İnternet günü Türkiye’de ve dünyanın birçok noktasında kutlanıyor. Çocuk ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dâhilinde güvenle kullanmalarını destelemek ve onları internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korumak amacıyla 1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Güvenli İnternet Programı kapsamında 2004 yılında INSAFE (European Safer Internet Network) ağı kurulmuştur. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmesi için kurulan INSAFE bugün Avrupa’daki Güvenli İnternet Merkezlerinin koordinasyonunu sağlayan bir ağdır.

GÜVENLİ İNTERNET GÜNÜ NEDİR?

INSAFE ağı tarafından her yılın Şubat ayında organize edilen Güvenli İnternet Günü (GİG) 2004 yılından bu yana düzenlenmekte olup, bu sene dünyada yaklaşık 130 ülkede kutlanacaktır. Ülkemizde, Güvenli İnternet Günü etkinlikleri ilk olarak 2010 yılında gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu yılki Güvenli İnternet Günü de tüm dünyada ve Türkiye’de 5 Şubat 2019 tarihinde kutlanacaktır.

GİG TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bu kapsamda, bu sene “Hep Birlikte Daha İyi Bir İnternete…” teması ile çıkılan yolda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda düzenlenen “Güvenli İnternet Günü Etkinlikleri” çeşitli faaliyetlerle 5 Şubat 2019 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleştirilecektir.