Güvenli olmayan gıda şüphesiyle Celery bitki çayı toplatılıyor

 Tarım Dairesi, güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığını duyurdu.

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16/08/2023

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Güvenli olmayan gıda şüphesiyle Celery bitki çayı toplatılıyor

 Tarım Dairesi, güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada,  denetimler sonucunda güvenli olmayan gıda şüphesi sebebiyle 844 kutu (120gr) “Celery Bitki Çayı”nın piyasadan toplatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, ürünün tüketilmemesi istendi.

16/08/2023 10:33
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TAGS: celery, bitki, çay, tarım bakanlığı, kktc, toplatılma
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