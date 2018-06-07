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Güvenlier, hastaneye kaldırıldı

Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı

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07/06/2018

Güvenlier, hastaneye kaldırıldı
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Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Güvenlier önceki gün akşam ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirdiğini kaydetti. Yaşanan olayın ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alpay Orhan Güvenlier’in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlier, Pazartesi günü taburcu edileceğini duyurdu, kendisine geçmiş olsun dilekleri gönderenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

 

 

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TAGS: Küçükbaş Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Alpay Orhan Güvenlier,  Alpay Orhan Güvenlier, hastaneye kaladırldı, kalp rahatsızlığı, haber kıbrıs 
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