Güvenlik görevlisi, müşterinin burnunun kırılmasına neden oldu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Shotcu Bar’a giremediği için taşkınlık yapan Ömer Burak Çelik güvenlik görevlisinin kendisini uzaklaştırmaya çalıştığı sırada ittirmesi sonucunda yere düşerek burnu kırıldı. Güvenlik görevlisi zanlı İbrahim Berkem Erülkü tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yaren Gülmez, zanlı İbrahim Berkem Erülkü’nün Vahim zarar ve ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis memuru Gülmez, zanlının alınan ifadeler ışığında 2 Kasım 2021 tarihinde temin edilen derdest emri gereği aynı gün tutuklandığını söyledi.

Yaren Gülmez, bu aşamada zanlının aleyhinde yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyledi.

Polis, KKTC vatandaşı olan zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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03/11/2021 11:52