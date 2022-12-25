Güvenlik görevlisi şikayetçi olmak istiyor

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre; iddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve yalan beyanda bulunduğunu savundu.

Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesini talep etti.

Mert Hakan ne demişti?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mert Hakan Yandaş, "Tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Ancak benim ülkemde ısınırken güvenlik görevlisinin işi beni korumak. Bana saldırıyor gol sonrası. Efendi duralım diyoruz. Golden sonra bana hareket yapıyor. Kimden geliyor bu rahatlık?" dedi.

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25/12/2022 10:20