Güvenlik kamerasını kırdı, tutuklandı

Alaniçi köyünde 15.09.21 tarihinde yakını U. A.’nın ikamet ettiği evinin bitişiğindeki bulunan ve devlete ait boş binaya eşyalarını koymasına izin vermediği nedeniyle bina üzerinde monteli bir adet güvenlik kamerasını sopa ile kıran zanlı G. Y. şikâyet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Kıvanç Özoğlu olayın olguları ile ilgili bilgi aktardı. Tanık polis şahadetinde 15.09.21 tarihinde Alaniçi köyünde saat 21.00 raddelerinde, zanlı G. Y.'nin devlete ait boş bir bina içerisine eşyalarını koymasına izin vermeyen yakını U.A.’nın bina üzerine monteli bir adet güvenlik kamerasına sopa ile vurup kırmak suretiyle kırdığını ve 500 TL hasar yaptığını söyledi.

Polis memuru, güvenlik kamerasından yapılan incelemede zanlının 15.09.21 tarihinde saat 20.58’de elinde sopa ile güvenlik kamerasını kırdığının tespit edildiğini söyledi.

27.09.21 tarihinde tespit edilerek işlemiş olduğu suçtan zanlıya yazılı dava tebliğ edildiğini belirten tanık polis, zanlının kabul etmiyorum şeklinde beyanı olduğunu söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 7 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 25 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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28/09/2021 16:34