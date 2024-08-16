Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Aytaç’tan Tatar’a veda ziyareti…

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16/08/2024

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Aytaç’tan Tatar’a veda ziyareti…

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Tümgeneral Aytaç’ın görev yaptığı bir yılda gerek KKTC’nin güvenliği gerek Güney Kıbrıs ve BM ile ilişkiler bakımından ve ülkedeki yapının güçlenmesi adına önemli çalışmalar yapıldığını, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıl dönümünün birlikte kutlandığını ifade etti.

Tümgeneral Aytaç ile iki devletli siyaset, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulü olmadan bir müzakere sürecine başlanmayacağı konusunda çalışmalarda bulunduklarını belirten Tatar, “Halkımızın kendi kendini yönetme hakkını ve iradesini daha da güçlendirmek için çeşitli toplantılarda birlikte kararlar verdik; sizlerin tecrübelerinden faydalandık. Şahsım ve KKTC adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Burada verdiğiniz hizmetleri unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tümgeneral Aytaç’a yeni görevinde başarı diledi.

16/08/2024 14:51
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TAGS: Aytaç, Tatar, Güvenlik Kuvvetleri
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