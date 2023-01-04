Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi Geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 1 milyar 996 milyon 600 bin TL olarak öngörülen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi Bütçesi oy birliğiyle geçti.

Güvenli Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesinin görüşülmesi sırasında ilk sözü alan UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, iki ay önce Güney Kıbrıs’ta savunma ile ilgili bütçenin geçtiğini, Rum savunma bakanının "askeri silahlanma konusunda tarihi rekor bütçe geçirdikleri" yönündeki açıklamasının önemli odluğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Fransa, ABD gibi ülkelerle silahlanma konusunda anlaşma imzaladığını dile getiren Hasipoğlu, ABD’nin federasyona destek belirttiğini, Anastasiadis’in de adadaki Türk askerinin ve garantörlüğün kaldırılmasını görüşmeye başlama şartı olarak öne sürdüğünü kaydetti.

Hasipoğlu, silahlanma yarışına giren ülkelerin Kıbrıs’ta barışa yönelik açıklamalarını “samimi bulmadıklarını” söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde EOKA düşüncesinin değişmediğini, kalıcı çözüme ulaşmak istemediklerini dile getiren Hasipoğlu, bunun iki devlet politikasının doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın, GKK bünyesinde sivil işçi olarak çalışanların ek mesai çalıştıklarını, işçilereiş yasasına göre ek mesai ödenmesi gerekirken, yasaya aykırı angarya çalıştırıldıklarını savundu.

Barçın, bütçede bu yönde bir ödeme olmadığını, haklarının teslim edilmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Barçın, uzmanların sivil işçiliğe geçişi noktasına da bazı sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, bunların çözümüne yönelik adım atılmasını talep etti.

GKK bütçesinde kaynakların Türkiye’den geleceğinin düşünüldüğünü, para gelmediği zamanlarda, halkın kendi gelirleri ile bu rakamın ödendiğini ileri süren Barçın, KTBK bütçesine ayrılan rakama da değinerek, yerel gelirlerle askeri giderlerin karşılanması durumunda, vatandaşın ihtiyaçlarının karşılanamamasının “kabul edilemez” olduğunu iddia etti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan, GKK ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın giderlerini Türkiye’nin belirlediği iddiasının doğru olmadığını söyleyerek, Bütçe Dairesinin çalışanları ile daire çalışanlarının toplantılar yaptığını belirtti.

Şan, söz konusu iki bütçenin Türkiye’de hazırlandığını söylemenin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, savunma harcamaları ile ilgili TC ile yapılan protokol bağlamında Türkiye Cumhuriyet maliyesinin yükümlülüklerini yerine getirdiğini kaydetti.

Şan, ek mesai ile ilgili yüzlerce değil bir çalışanın bir iddiası olduğunu konunun hukukta olduğunu söyledi.

Komutanlıkta hiçbir çalışanın angarya ya da zoraki ek mesai çalıştırılmasının söz konusu olmadığını dile getiren Şan, düzensiz çalışanların yüzde 15 tahsisatı bulunduğunu, bunun ödendiğini ifade etti.

Şan, sözleşmeli personelden işçiye geçişlerde haklarda halel gelme duruma varsa da yapıcı olarak iş birliği içinde sorunu çözmeye hazır olduklarını kaydetti.

Sözleşmeli personel işçi statüsüne geçerse, maaşlarda farklılık olduğunu söyleyen Şan, geçiş noktasında üniforma ve nöbet tahsisatından feragat edildiğini belirtti.

Şan, Türk ordusunun gittiği her yere barış getirdiğini, KKTC’ye de barış getirdiğini kaydetti.

Borç yüküne ilişkin rakamlara değinen Şan, Türkiye’nin KKTC kurumlarına sonuna kadar destek verdiğini, döviz konusundaki yükü de hafiflettiğini belirtti.

Şan, kürsüden piyasaları ürkütücü konuşmalar yapmanın yatırım iklimini bozduğunu söyleyerek, doğru bilgiyi halkla paylaşmak istediğini kaydetti.

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04/01/2023 14:17