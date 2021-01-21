Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yoklama tarihlerini iki dönem şeklinde yeniden düzenledi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin artan Covid-19 vakaları nedeniyle 29 Aralık’ta almış olduğu kararlar kapsamında, 2003 doğumlu yükümlülerin yoklama tarihlerinin, örgün eğitime devamlılık durumları dikkate alınarak iki dönem şeklinde yeniden düzenlendiği bildirildi.



Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığından alınan kayıtlarda örgün eğitime devam ettiği belgelenen yükümlülerin yoklama işlemlerinin 30 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında yapılacağı; bu yükümlülerin kimlik bilgileri, erteleme tarihleri ve yeniden belirlenmiş olan son yoklama tarih ve saatlerinin www.mucahit.net internet adresinde yayınlandığı kaydedildi. Açıklamada, örgün eğitime devam etmeyen yükümlülerin yoklama işlemlerinin ise 1-10 Şubat tarihleri arasında, kendilerine tebliğ edilmiş son yoklama çağrı pusulalarında belirtilen randevu gün ve saatinde Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacağı belirtildi. Son yoklamaya gelenlerin, Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, maske takmaları ve randevu gün ve saatine uymaları istendi. Duyurunun, Askerlik Yasasının 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat mahiyetinde olduğu da belirtildi.





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21/01/2021 12:05