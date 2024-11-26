Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda personel istihdam edilecek

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda (GKK) görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecek.

GKK’dan yapılan duyuruya göre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere 3 “askeri memur”, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde görev yapmak üzere 126 erkek mukaveleli “erbaş ve er”, farklı branşlarda 38 “işçi” statüsünde personel ve farklı branşlarda 9 “sözleşmeli personel” istihdam edilecek.

Müracaatlar, https://mucahit.gov.ct.tr internet adresinden doldurulacak iş başvuru formu ve gerekli belgelerle 23 Kasım-6 Aralık tarihlerinde mesai saatleri içerisinde (08.30-16.00) şahsen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (Boğazköy) yapılacak. Birden çok branşa başvuran adaylar, her başvurduğu branş için istenen belgeleri ayrı ayrı hazırlayarak müracaatlarını tamamlayacak. Adayların birden çok branşa başvurması halinde tercih sırası dikkate alınacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel koşullar, başvuru için gerekli belgeler, sınav yeri ve tarihi gibi tüm bilgilere aynı adresten ulaşılacak.