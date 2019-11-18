Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan önemli uyarı!
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Beyköy ve Mevlevi’de atış eğitimleri icra edileceğini açıkladı.
18/11/2019
HK
|
|
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Beyköy ve Mevlevi’de atış eğitimleri icra edileceğini açıkladı.
GKK’den yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin 18-22 Kasım tarihleri arasında Beyköy; 18 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında da Mevlevi atış alanlarında icra edileceği kaydedildi.
Açıklamada, anılan tarihlerde söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.