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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan önemli uyarı!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Beyköy ve Mevlevi’de atış eğitimleri icra edileceğini açıkladı.

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18/11/2019
HK

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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan önemli uyarı!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Beyköy ve Mevlevi’de atış eğitimleri icra edileceğini açıkladı.

GKK’den yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin 18-22 Kasım tarihleri arasında Beyköy; 18 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında da Mevlevi atış alanlarında  icra edileceği kaydedildi. 

Açıklamada, anılan tarihlerde söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu. 

18/11/2019 16:36
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TAGS: Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, haber, kıbrıs, atış eğitimi, mevlevi, beyköy
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