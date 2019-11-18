Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan önemli uyarı!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Beyköy ve Mevlevi’de atış eğitimleri icra edileceğini açıkladı.

GKK’den yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin 18-22 Kasım tarihleri arasında Beyköy; 18 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında da Mevlevi atış alanlarında icra edileceği kaydedildi.

Açıklamada, anılan tarihlerde söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğu duyuruldu.

18/11/2019 16:36