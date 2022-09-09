Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yedek subay son yoklama duyurusu

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, değiştirilmiş şekliyle 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2022 yılı 45’inci dönem 5’inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına 16 Eylül’e kadar müracaat edenlerin son yoklamalarının 20 Eylül 08.30-12.30 saatleri arasında Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, başvuru sırasında gereken belgeler şöyle:

“KKTC kimlik kartı, TC kimlik kartı ile TC vukuatlı nüfus kayıt örneği (çift uyruklular için), yurttaşlığa kabul belgesi fotokopisi (çift uyruklular için), Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi, mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı bir fotokopisi, sürüş ehliyeti olanların sürüş ehliyeti fotokopisi, ikametgah belgesi, sağlık problemi olanların sağlık raporu fotokopisi.”

Yedek subay (asteğmen ve çavuş) aday adaylarının yoklama tarihinde müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulundurmaları gerektiği kaydedilen duyuruya göre, son yoklamaya katılacak yükümlülerin Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, maske takmaları, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, ayrıca kendilerine verilen randevu zamanına uymaları gerekiyor.

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan duyuruların, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği ve duyurulara rağmen Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Yükümlüler duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mücahit.net internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecekleri de duyuruldu.

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09/09/2022 10:52