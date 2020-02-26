Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Köksal Yaşamını Yitirdi

KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski Komutanı E. Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliğinden dün hayatını kaybetti

ads
26/02/2020
HK

ads
ads
Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Köksal Yaşamını Yitirdi

KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski Komutanı E. Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliğinden dün yaşamını yitirdi.
TMT Mücahitler Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Köksal’ın cenazesi bugün İstanbul’da 1’inci Ordu Komutanlığı’nda askeri törenden sonra, Selimiye Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.
TMT Mücahitler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile GK Komutanlığı’na ve silah arkadaşlarına, tüm aile bireylerine başsağlığı diledi.

26/02/2020 13:46
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri, Hikmet Köksal
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.