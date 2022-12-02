Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi Yapımı ile KKTC’nin İhraç Potansiyeli Artırılacak

“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2021 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nda, Güvercinlik’te bulunan Büyük Organize Sanayi Bölgesi (OSM) yapımı ile diğer OSB'lerin altyapı yatırımlarına kaynak ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışma yürütmek üzere heyet görevlendirildi. 30 Kasım 2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ile bir araya gelen heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idaresi ile birlikte çalışarak uzun bir süredir gündemde olan Büyük Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Taslağını tamamladı.

Oluşturulacak imar planı ile Güvercinlik Sanayi Bölgesi için maksimum sanayi alanlarının kaliteli ve kademelendirilmiş ulaşım bağlantılarının ve alan kullanıcılarına hizmet edecek ortak alanların oluşturulması hedeflendi. Özellikle küresel ısınmanın etkisi ile ortaya çıkan iklim krizinin en aza indirgenmesi kapsamında, imar planı taslağında yenilenebilir enerji sistemlerine de yer ayrıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi Yapımına İlişkin Protokol çalışmaları devam ediyor.

Güvercinlik Büyük Organize Sanayi Bölgesi yapımı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihraç potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

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02/12/2022 09:26