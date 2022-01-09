Güvercinlik Kavşağında Kaza, 3 Yaralı

Gazimağusa Lefkoşa anayolu Güvercinlik kavşağında dikkatsizlik nedeni ile kaza meydana geldi.

MG 788 araç sürücüsü Güvercinlik kaşağından çıkış yaptığı esnada Lefkoşa'dan Gazimağusa'ya seyir halindeki ZNV 852 plakalı araç ile çarpıştı.

Çarpışma esnasında araç sürücüleri ve içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırılarak müşahade altına alındı,

Kaza ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

(MHA)

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09/01/2022 16:23