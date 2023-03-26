Anavatan Türkiye'nin de desteği ile Güvercinlik köy halkı yeni projelere kavuşuyor.

Yıllardır köyde eksikliği duyulan futbol sahası, yürüyüş yolu projesi için start verildi.

Şampiyon Melekler Takımı'nın adının yaşatılacağı bin ağaçlık koruluğa fidanlar dikildi.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, bölgeye yapılan projelerle ilgili BRT'ye bilgi verdi.

Bebek, 2021 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay in bllgeye yaptığı ziyarette bu projelerin sözünü verdiğini, iki yıl sonunda ise şimdi projelerin hayat bulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Bölgeye futbol sahası, yürüyüş yolu, Şampiyon Melekler Takımı adına bin ağaçlık koruluk yapmak üzere ilk adımların atıldığını ifade eden Bebek, bunun yanında 4 köyün mezarlıklarının da eksiklerinin giderilmesi için iş insanlarının desteğiyle çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

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26/03/2023 17:17