Güvercinlik Spor Tesisi törenle hizmete açıldı

Güvercinlik’te Beyarmudu Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti katkılarıyla yapılan “sentetik çim saha ve spor tesisi”, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Bakan Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek birer konuşma yaptı.

Haber ve fotoğraf Mehmet Kara - TAK