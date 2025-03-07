Güvercinlik Yeni Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde yangın

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07/03/2025

Güvercinlik Yeni Sanayi Bölgesi’ndeki bir iş yerinde yangın

 Güvercinlik Yeni Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine ait soğuk hava deposunun bahçesinde, dün, muhtemelen çöp bidonuna atılan atık ve çöplerin alevlenip bahçede muhafaza edilen sandviç panellere sirayet etmesi sonucu yangın çıktı.

Polis basın bültenine göre, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; 80 sandviç panel, 2 alüminyum sürgülü pencere, sanayi tüpü, mutfak tüpü, su motoru ve 500 litrelik gaz tankı yandı.

Soruşturma devam ediyor.

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: Güvercinlik Yeni Sanayi Bölgesi, yangın
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