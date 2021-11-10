Güvercinlik'te 5 mülteci tespit edildi, 8 kişi aranıyor
10/11/2021
Güvercinlik Sınır Bölgesi’nden Güney’e geçmeye çalıştıkları sırada tespit edilen 5 mülteci Pandemi Yurdu’na götürüldü.
10 gün önce sandal ile geldikleri belirlenen 13 mülteciden 5'i dün akşam tespit edildi. 8 mülteci ise aranıyor.
İnsan tacirlerine 4’er bin dolar verdiklerini söyleyen mülteciler Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapılmasının ardından Pirhan’daki Pandemi Yurdu’na götürüldüler.
Polis mültecilerin Türkiye’ye gönderileceklerini söyledi.
(MHA)