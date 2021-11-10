Güvercinlik'te 5 mülteci tespit edildi, 8 kişi aranıyor

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10/11/2021

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Güvercinlik'te 5 mülteci tespit edildi, 8 kişi aranıyor

Güvercinlik Sınır Bölgesi’nden Güney’e geçmeye çalıştıkları sırada tespit edilen 5 mülteci Pandemi Yurdu’na götürüldü. 

10 gün önce sandal ile geldikleri belirlenen 13 mülteciden 5'i dün akşam tespit edildi. 8 mülteci ise aranıyor. 

İnsan tacirlerine 4’er bin dolar verdiklerini söyleyen mülteciler Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde PCR testlerinin yapılmasının ardından Pirhan’daki Pandemi Yurdu’na götürüldüler.

Polis mültecilerin Türkiye’ye gönderileceklerini söyledi.

(MHA)

10/11/2021 13:36
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TAGS: güvercinlik, mülteci
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