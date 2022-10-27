Güvercinlik’te inşaatta iş kazası: Bir kişi ağır yaralandı

Güvercinlik’te bugün bir fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında, 3 metre yüksekten beton zemine düşen 60 yaşındaki Nurettin Akpınar ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre iş kazası saat 14.00 sıralarında oldu.

Güvercinlik Sanayi Bölgesi 4. Sokak’ta yapımı devam eden bir fabrika inşaatında çalışan Nurettin Akpınar (E-60), kalıp işi yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Akpınar, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

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27/10/2022 21:54