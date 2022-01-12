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Güvercinlik'te korkutan kaza! 1 kişi yaralandı

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12/01/2022

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Güvercinlik'te korkutan kaza! 1 kişi yaralandı

Güvercinlik Anayolu üzerinde meydana gelen kazada meydana gelen kazada, virajı alamayan araç sürücüsü tarlaya uçtu. Kaza sonucu 46 yaşındaki kadın sürücü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün,saat 07:30 sıralarında, Güvercinlik Anayolu üzerinde, Nargizhan TAHIROVA (K-46) yönetimindeki GJ 242 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak boş tarla içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrilip durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nargizhan TAHIROVA, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından bel kırığı teşhisi nedeniyle nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

12/01/2022 12:49
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TAGS: kaza, haber, kktc
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