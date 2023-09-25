Güz dönemi yükseköğrenim burs müracaatları bugün başlıyor

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25/09/2023

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Güz dönemi yükseköğrenim burs müracaatları bugün başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yükseköğrenim burs başvurularının başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi yükseköğrenim burslarından yararlanmak isteyen öğrenciler, 25 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında Bakanlığın Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi web adresinden online olarak müracaatlarını yapabilecek.

Burs başvuruları ile ilgili ayrıntılı bilgiye bakanlığın web adresinin “Önemli Bilgiler” bölümünden ulaşılabiliyor….

25/09/2023 14:10
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TAGS: yükseköğrenim burs müracaatları
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