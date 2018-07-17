HABER KIBRIS

Güzel sanatlar alanında çalışan sanatçılara 5 yıllık proje

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17/07/2018

Güzel sanatlar alanında çalışan sanatçılara 5 yıllık proje

Güzel sanatlar alanında çalışan sanatçıların yatırımları konusunda 5 yıllık bir proje bugün açıklanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, teşviklerin devam edeceğini açıkladı.

Bakan Çeler, dün gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’ndan basın teşvik tüzüğünün geçtiğini işaret ederek Çeler, bugün da güzel sanatlar alanında çalışan sanatçıların yatırımları konusunda 5 yıllık bir proje açıklayacaklarını anlattı.

Çeler, yerel iş gücünün desteklenmesi için teşviklere devam edeceklerini, bu bağlamda özelikle Turizm Bakanlığı’yla çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

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TAGS: zeki çeler
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