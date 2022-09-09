Güzel Sanatlar Müzesi restore edilerek turizme kazandırılacak

  Latomia House olarak bilinen Güzel Sanatlar Müzesi restore edilerek turizme kazandırılacak.

ads ads ads ads
09/09/2022
tak

ads
ads
Güzel Sanatlar Müzesi restore edilerek turizme kazandırılacak

  Latomia House olarak bilinen Güzel Sanatlar Müzesi restore edilerek turizme kazandırılacak.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü ile iş kadını  Yağmur Özyalçın arasında Güzel Sanatlar Müzesi’nin bakım, onarım ve restorasyon çalışmalarını içeren bir protokol imzalandı.

Protokole Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Yağmur Özyalçın imza koydu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik  ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün yıllarca atıl duran tarihi yerin tekrar ülke turizmine kazandırılması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, ihtiyaç duyulan turizm hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli bir şekilde sunulabilmesine fayda sağlayacak her türlü projeye katkı koyacaklarını da söyledi.

09/09/2022 12:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: güzel sanatlar, müze, restore,
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.