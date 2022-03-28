Güzellik trendi: Kristal göz makyajı

Göz makyajında abartı, parıltı ve renkleri daha fazla kullanıyoruz. Ancak yeni bir trend var ki hem çok şık hem çok dikkat çekici. Güzellik trendinde son dokunuş kristal göz makyajıyla yapılıyor.

Makyaj dünyasında yükselen maksimalist trend parıltılı, ışıltılı ve kristal taşları da alarak ilk devrimi göz makyajında yapıyor.

2021 MET Gala ve “Euphoria” dizisinde dominantlığını ilan eden kristal göz makyajı, 2022 yılında da makyaj görünümlerinin başrolü olma konusunda kararlı. Üstelik göz makyajında sadeliği sevenleri bile kendine çeken kristal göz makyajında, ışıltının dozajı ayarlanabilir.

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28/03/2022 16:33