''Güzellikleri yaşa ve yaşat'' ve Günkut ekolü

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16/11/2023

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''Güzellikleri yaşa ve yaşat'' ve Günkut ekolü


15 Kasım 1983 Kıbrıs adasında unutulmaz bir tarih...Yaşayan ve yaşatılacak bir olgu olan, Kıbrıs Türklerinin asırlardır, adadaki özgürlük ve varoluş mücadelelerinin ardından, dünyaya ilan ettikleri “KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ” bu yıl 40.Yılı olarak kutlanan ve yaşadıkça kutlanacak Cumhuriyet Bayramı günümüz...

Bundan 40 yıl önce  o yılın heyecanı içinde 1983 yıllarında genç bir Kıbrıslı Türk olarak bendeniz Bülent Günkut, dönemin Tanıtma Dairesi'ne ve ilgili 20 Temmuz Milli Günleri Kutlama Komitesine  öneri sunumum ile 1984 yılından itibaren “anlamlı ve amaçlı güzellik” misyonumuzla tescilli bir organizasyon bir KKTC markası olarak Cumhuriyetimizin birinci yılından başlamak üzere MISS KUZEY KIBRIS bir başka deyişle MISS KKTC GÜZELLİK YARIŞMASI’NI  ülkemize ve dünyaya Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan ve yaşatılacak  güzellikler adına ilgili yarışmamı başlatmak için  onay aldığım yıldır,15 Kasım 1983…

KKTC  GÜZELLİK YARIŞMASI BİR GELENEK OLARAK 40 YILDIR KKTC İLE

Dönemin etkili saygın kadın kuruluşları himayelerinde Kurucu Başkanı olarak yola çıktığım Miss Kuzey Kıbrıs prodüksiyonumun aynı zamanda organizatör ve sunucu olarak çalışmalarım ile İLK MISS KKTC GÜZELLİK YARIŞMASI 1984 yılında taçlanır...Hülya Arçay Kraliçe olurken nedimeleri ise Emine Cambaz ve Nilgün Atagür olarak KKTC Güzellikler tarihinde yerlerini İLK GÜZELLER olarak taçlanarak alırlar.

Yıllar  40 yıl öncesinin   bütün acı tatlı anıları ile devam eder…1985 Miss KKTC  Mine Kavaz,1986 Miss KKTC Rüya Güneyli( Rahmet ve saygı ile anıyoruz.),1987 Miss KKTC Bengü Özdenak -İlk Uluslararası Temsiliyet -1988 Miss KKTC Fatoş Anıl -İlk Tarihi Uluslararası Dünya Derecesi 3 rd Runner Up- 1989 Miss KKTC Şebnem Özbenli,1990 Miss KKTC Şükran Paralik,1991 Miss KKTC Emete Aşçıoğulları  yıllar devam eder  Kalite Marka Efsane duruşu ile MISS KUZEY KIBRIS GÜZELLİK YARIŞMASI  40. Yılına  kavuşur…Cumhuriyet  Güzelleri   15 Kasım  2023  yılında  40  Cumhuriyet  Güzelleri   15 Kasım  2023  yılında  40  Yılın Yarışması  duruşu ile KKTC’nin Tescilli Tek Güzellik Yarışması olarak  Güzellikler tarihindeki  haklı onurlu ve gururlu  duruşu ile yerini korumakta…

Miss Kuzey Kıbrıs olmak…Kalite Marka Efsane Duruşu ile 40 Yıldır, kendine güvenen,çağdaş, sportif, kültürlü 18-24 yaş  ve en  az Lise Mezunu, KKTC Kimlik Kartı sahibi Kızların güzellikler adına ve de  MISS WORLD -DÜNYA GÜZELLİK YARIŞMASI  2014  Kuralı  çerçevesinde  sahnede ,canlı yayında  Mayolu Geçiş  olmadan - -- gerçekleşen  AMAÇLI GÜZELLİKLER  ANLAMLI DESTEKLERLE YÜCELİR ilkesi içinde  KKTC’de yaşanan ve yaşatılan 40 Yıllık bir Güzelliğin  duruşudur….

2023  Yılı ve de 40 Yılın Yarışması olarak  taçlanan Final ile   KKTC Güzeli Fatma Mani ile Nedimeleri Naz Işıksel, Nisa Doğan  bu yaşanası  güzelliğin  son isimleridir…Dünya Yarışmalarında kaliteli  ve tescilli  Uluslararası temsiliyetlerde yerlerini almak üzere heyecanla azimle beklemekte  ve Üniversite  eğitimlerine devam etmektedirler…   

Böyle bir inançla   yolum böyle inançlı ve imanlı yarınlarda da devam edecektir...Her şey KKTC için…Tanınma ve Tanıtma için…40 Yıl önce başlayan ve 40 yıldır devam eden seferberlik yolumuz gibi… Amaçlı güzellikler anlamlı desteklerle yücelir....

BÜLENT GÜNKUT

MISS KUZEY KIBRIS

GÜZELLİK YARIŞMASI

KURUCU BAŞKANI

16/11/2023 11:42
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