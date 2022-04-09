Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda kaza! Araç takla attı
09/04/2022
Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunun The American Future College yakınlarında, bu sabah 09.50’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Güzelyurt’tan Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mohammed Aimuanmwosa Garuba (E-33) yönetimindeki ZNY 870 plakalı araçla yine aynı istikamette seyreden Safar Najarov (E-25) yönetimindeki MZ 058 plakalı araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan MZ 058 plakalı araç, orta refüje çarpıp takla atarken, kaza sonucu yaralanan MZ 058 plakalı araç sürücüsü Safar Najarov ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amir Shakerifard’un (E-27) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri sürüyor.