Güzelyurt-Akçay yolunda trafik kazası

Güzelyurt-Akçay yolu üzerinde Aydın Zeytinyağı Fabrikası önünde bu sabah 07.00’de meydana gelen trafik kazasında, Zahide Bezug (30), yönetimindeki JP 270 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine seyrederken dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre araç, yolun solundan çıkarak banket dışında bulunan bir elektrik direğine çarptı ve ardından yine yolun sol kısmında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.