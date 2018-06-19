Güzelyurt arıtma tesisinde arıtılan suyun tarımsal amaçlı geri dönüşüm projesi için ihaleye çıkıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen kanalizasyon hatları ve arıtma sisteminin devamı ve ikinci etabı olan arıtılan suyun tarımsal alanda kullanılmasını sağlayacak proje için ihaleye çıkıldı.

Bir yıllık bir süreç sonrasında kazı çalışmalarının tamamlanıp 2012 Aralık ayında hizmete giren Kanalizasyon projesi Güzelyurt Belediyesi tarafından en verimli şekilde kullanılmakta olup, bu projenin devamı olan geri dönüşüm projesi de AB tarafından onay görerek ihaleye çıkıldı.

İhale kapsamında, Arıtma tesisinde arıtılan su 100 bin m³’lük bir gölet havuzda biriktirilecek ve bilgisayar teknolojisi aracılığı ile sistematik bir şekilde 1000 dönüm narenciye bahçesinin sulanmasında kullanılabilecek.

İhale için müracaat kabülünün başlandığı 7.5 milyon Euro’luk proje tamamlandığı zaman narenciye sektöründe uğraşan birçok üreticinin yüzünü güldürecek. Suyun daha ucuza kullanımını da sağlayacak projenin ürün kalitesini artırmada ve üreticilerin suyu daha ucuza kullanmasında büyük katkısı olacak .

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,hayalimizdi gerçek oluyor dediği projenin Narenciye üretiminde bir ivme kazandıracağını ve olumlu yönde etkisinin projenin bitiminde görüleceğini belirterek bölge üreticilerine müjdeyi verdi.