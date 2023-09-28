Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "Güzelyurt Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi "tamamlandı.

Güzelyurt Belediyesi'nin açıklamasına göre temeli geçtiğimiz yıl Haziran ayında atılan Kapasite Artırım Projesi, 6 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılış töreniyle hizmete girecek.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Birliği, UNDP ve yüklenici Firma Gökşin İnşaat yetkilileri bugün Atık Su Arıtma Tesisi ve yapımı tamamlanan kapasite artırım projesini yerinde inceleyerek, değerlendirmelerde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nin Atıksu Arıtma Tesisinde günlük 1350 ton su arıtılırken, kapasite artırım projesinin hizmete girmesiyle su arıtım kapasitesi iki katına çıkarılmış olup, kanalizasyon ağının genişletilebilmesine olanak sağlanacak.