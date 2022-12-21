Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi’nin genişletilmesine yönelik çalışmaların ilk aşaması tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Güzelyurt Atıksu Arıtma Tesisi’nin (AAT), genişletilmesine yönelik çalışmaların ilk aşamasının projeyi yürüten UNDP tarafından tamamlandığı bildirildi.

UNDP’nin AB Bilgi Merkezi aracılığıyla yaptığı açıklamada, ikinci aşamanın, Haziran 2023 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Böylelikle AAT’nin kapasitesinin iki katına çıkacağı ve 20 binden fazla insanın ihtiyacını karşılayacak şekilde günde 2.500 m³’ten fazla atık suyun arıtılmasının mümkün hale geleceği ifade edilen açıklamada, projenin, AB standartlarına uygun bir atık su arıtımı sağlamanın yanı sıra foseptik kuyu kullanımına son verilmesini getireceği kaydedildi. Ayrıca, arıtılmış su, çamur sulama ve gübre için kullanılabileceği belirtildi.

Güzelyurt’un, Kıbrıs’ın en büyük akiferinin üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, “Atık su arıtma, toprağın, akiferlerin, nehirlerin ve göllerin kimyasal ve biyolojik kirlenmesini önleyerek, halk sağlığını ve çevreyi korumada önemlidir” denildi.

AB’nin, arıtılmış atık su için bir su rezervuarının yanı sıra yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda sulama amaçlı özel bir boru hattının inşasını da finanse ettiği belirtilen açıklamada, arıtılan atık suyun çiftçiler tarafından tarımsal amaçlar doğrultusunda başarılı bir şekilde kullanılarak, para, su ve enerji tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 16:07