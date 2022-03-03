Güzelyurt Barış İlkokulu'na yıldırım düştü

Ada genelinden yağmurlu ve fırtınalı hava nedeniyle birçok haber geliyor. Güzelyurt Barış İlkokulu avlusuna yıldırım düştü. Yaşanan olay sonrası, yaralanan olmadı.

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03/03/2022

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Güzelyurt Barış İlkokulu'na yıldırım düştü

Yağmurlu ve fırtınalı hava ada genelinde etkili oluyor. Güzelyurt'ta öğle saatlerine doğru Barış İlkokulu'na yıldırım düştü.

OKUL YÖNETİMİ, ÖĞRENCİ VELİLERİNE ULAŞTI

Yaşanan olay sonrası, Barış İlkokulu ile Özgürlük İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin ailelerine ulaşıldı. Aileler, çocuklarını okullardan aldı.  Olayda yaralanan olmadı. 

Lefkoşa'da da fırtına nedeniyle bir aracına üzerine ağaç devrilmişti. 

03/03/2022 16:16
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TAGS: Güzelyurt Barış İlkokulu, yıldırım
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