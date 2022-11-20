Güzelyurt Belediye Başkan adayı Kansoy’dan göçü durdurma sözü

Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olduğunu açıklayan Reşat Kansoy, ana hedefinin göçü durdurmak olduğunu söyledi.

Reşat Kansoy basın bürosuna göre Kansoy, çevrimiçi yayınlanan bir programda, belediye başkanı olması durumunda ana hedefinin göçü durdurmak olduğunu, bunun için tarım arazilerini koruyarak toplu konut yapımına öncelik verileceğini söyledi. Bunun toprağına sahip çıkılması mesajı vereceğini belirten Kansoy, “Ben göreve geldiğim zaman Ankara ile Brüksel’in de finansal kaynak için kapısını çalacağım. Bu benim için çok önemlidir. Bir çok arkadaşımızı konut alamadığı için kaybettiğimizi gördüm. Ben gençlere iş aş ve konut sağlamak için aday oldum” dedi.

Güzelyurt’un KKTC’nin yüzde 67 sebze meyve ihtiyacını karşıladığını, körfezinin ülkenin en uzun sahil şeridine sahip olduğunu belirten Kansoy, “Ama kişi başına düşen milli gelir ile hane halkı iş gücü katılım oranına baktığınızda potansiyelin yeterince kullanılmadığını görebiliriz” diye konuştu.

Güzelyurt körfezi için de planlı bir kalkınmaya ihtiyaç olduğunu belirten Kansoy, “Yayla-Güneşköy-Aydınköy sahil şeridini doğayı koruyarak, alt ve üst yapısı ile yatırımcıya güven veren bir şekilde sokmalıyız. Burada denizi gören bir emlak piyasası yaratmalıyız” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu ile ve Münih Üniversitelerinin yaptığı bir araştırmaya göre kentin binalarının yüzde 30’unun kerpiç olduğunun ortaya çıktığına işaret eden Kansoy, bunun turizm açısından güzel bir haber olduğunu, binaları rehabilite ederek çekim merkezi yaratılabileceğini kaydetti.

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20/11/2022 14:45