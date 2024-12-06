Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar “Yerel Yönetimlerde Çalışmak Aşkla Yapılır”

BRT ekranlarında Çilem Dağıstanlı’nın sunduğu Siyaset Masası programına konuk olan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 26 yıllık belediye başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği projeleri, yerel yönetimlerin önemi ve gelecekteki hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programda, yerel yönetimlerin kalkınmadaki rolüne değinen Özçınar, belediyelerin sadece seçmenlerine değil, her vatandaşa eşit hizmet sunması gerektiğini vurguladı. “Bir Belediye Başkanı , seçildiği andan itibaren rozetini bir kenara bırakır ve tüm halkı için çalışır. Hizmet, siyasi kaygılardan önce gelmelidir,” diyen Özçınar, bu anlayışla yıllardır başarıyla görev yaptığını belirtti.

Belediyecilikte alınan kararların önemine vurgu yapan Özçınar, geçmişte bu yaklaşımıyla dikkat çektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“2010 yılında katıldığım bir sempozyumda, belediyecilikte başarının sırrını şu sözlerle özetlemiştim: ‘Kaybetmeyi göze alarak kararlar üretiyorum.’ Bugün bu felsefeyle 26 yıla aşkın süredir hizmet veriyor, kazandığım halkın güveniyle yoluma devam ediyorum.”

Özçınar, özellikle altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini belirterek, Güzelyurt’un kanalizasyon sistemine kavuşması ve bu hizmetin kırsal bölgelere kadar genişletilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yeni projeler arasında güneş enerjisinden faydalanma ve çevresel sorunların çözümüne yönelik yatırımlar bulunduğunu açıkladı.

“Yerel yönetimlerin en büyük görevlerinden biri, ekonomik kaynaklarını doğru yönetmek ve geleceğe yatırım yapmaktır,” diyen Özçınar, belediye şirketlerinin kar eden bir yapıya dönüştüğünü ve bu gelirlerin sosyal hizmetlere aktarılmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Özçınar, yerel yönetim reformlarının önemine dikkat çekerek, belediyelerin iş birliği ve birleşmelerle daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini savundu. Merkezi hükümetin yerel yönetimlere daha fazla destek vermesi gerektiğini belirten Özçınar , “Bir ada ülkesinde yaşıyoruz. Kaynaklarımız sınırlı. Hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi için belediyelerin iş birliği içinde çalışması şart,” dedi.

Güzelyurt’u geleceğe taşıyacak projelerin temelinin, yerel kalkınmaya dayalı bir vizyon olduğunu ifade eden Başkan Özçınar, “Hizmet aşkımız ve çalışma azmimizle kentimizi hak ettiği noktaya taşımaya devam edeceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza ve yaşlılarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz,” diyerek sözlerini tamamladı.