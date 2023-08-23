Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar, Manisa Belediyesinden yetkilileri kabul etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, kardeş belediye Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Su ve Kanalizasyon Birimi yetkililerini kabul etti.

Güzelyurt Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve beraberindeki heyeti kabulünde Özçınar, iki kardeş belediyenin her alanda çok güzel projelere imza attığını, bundan sonra da farklı alanlarda bu işbirliğinin devam edeceğini belirtti.