Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday

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22/07/2022

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Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday

UBP'nin önemli bürokratlarından Cengiz Topel Uzun, Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Uzun, “Son 24 yıldır belediye başkanımız olan Sayın Mahmut Özçınar’ın yakın arkadaşı olarak destekleyerek birlikte çalıştım. Gün itibarıyla gerek Güzelyurt gerekse ülke konjonktürü göz önünde bulundurulduğunda yaklaşan yerel seçimlerde siyasette yeni bir yüz ve enerji ile bayrağı devralıp daha da ileriye götürebilmek için Belediye başkanlığına aday olmak istiyorum. Adaylığımı, görüş ve değerlendirmelerinize saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

22/07/2022 22:16
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TAGS: Güzelyurt Belediye Başkanlığı’na sürpriz aday
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