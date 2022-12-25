Güzelyurt Belediye Başkanlığı’nı 7. Kez Mahmut Özçınar kazandı

Güzelyurt Belediye Başkanlığı’nı 7.kez kazanan Mahmut Özçınar, vatandaşın kendilerini taçlandırmasının özel ve güzel olduğunu söyledi.

Seçim sonuçlarını BRT’de değerlendiren Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 7 dönem kazanabilmenin önemine değinerek, vatandaşlara teşekkür etti.

Bunun bir ekip işi olduğuna işaret eden Özçınar, tüm ekibine teşekkür etti.

Güzelyurt’un hak ettiği hizmetin daha iyisini yapmaya çalışacaklarına işaret eden Özçınar, “Bizler herkesin belediye başkanıyız ve Güzelyurt halkının tümüne hizmet verme aşkıyla çalışacağım. Bu kente vaat ettiklerimi sırasıyla yapmaya devam edeceğim” dedi.

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25/12/2022 20:54