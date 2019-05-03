Güzelyurt Belediyesi 1. Uluslararası Sanat Günleri Başladı

Güzelyurt Belediyesi’nin organize ettiği 1. Uluslararası Güzelyurt Sanat Günleri başladı.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Etkinlik, Kapalı Çarşı Meydanında bugün ve yarın 09.00-19.00 saatleri arasında yer alacak.

Etkinlik kapsamında kurulan mozaik, resim, karikatür, emaye, seramik, heykel ve kâğıt atölyelerine katılan çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

En çok ilgiyi hamur atölyesi görürken, çocuklar elleriyle yoğurdukları hamurlarla hayal güçlerini ortaya döktü.

Çocuklar Çarşı Meydan’ına kurulan şişme oyun parklarında doyasıya eğlenerek, kendileri için hazırlanan Balon Show gösterisini izledi.

Etkinliğe katılacak vatandaşlar sanat atölyelerinde yapılan sanat faaliyetlerini hem izleme hem de yerinde yapabilme şansı bulaca