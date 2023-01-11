Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Osman Kasaboğlu seçildi

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11/01/2023

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Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına Osman Kasaboğlu seçildi

 Güzelyurt Belediyesi Meclisi, 25 Aralık’taki yerel seçimler sonrası ilk toplantısını dün Güzelyurt Belediyesi merkez binası toplantı salonunda yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, toplantıda asbaşkan ve komite üyelerinin belirlenmesi yanında gündemdeki konular görüşüldü.

Asbaşkanlık için yapılan oylamada Güzelyurt Belediyesi Asbaşkanlığına UBP Meclis Üyesi Osman Kasaboğlu, Asbaşkan Yardımcılığına da DP Meclis Üyesi Kemal Saygılı seçildi.

11/01/2023 15:41
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TAGS: Osman Kasaboğlu
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